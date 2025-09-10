Un avis favorable sous conditions pour la future ligne de tram 15 entre Belgica et la gare du Nord

Un avis favorable sous condition a été rendu pour la construction de la ligne de tram 15 entre Belgica et la gare du Nord, en passant par la rue Picard. Molenbeek avait rendu un avis négatif à cause de la suppression de places de parking.

Ce projet prévoit de créer une nouvelle ligne desservant le site de Tour & Taxis, en passant par la rue Picard, le pont Suzan Daniel et le boulevard Bolivar.

L’avis favorable sous conditions, soutenu par la Ville de Bruxelles, Schaerbeek et la Région, est “ majoritaire ”. Jette s’est abstenue. A lA Région maintenant de délivrer le permis, mais rien ne dit que la ligne verra le jour vu l’absence de gouvernement et l’état des finances.

