Un avis favorable sous conditions pour la future ligne de tram 15 entre Belgica et la gare du Nord

Un avis favorable sous condition a été rendu pour la construction de la ligne de tram 15 entre Belgica et la gare du Nord, en passant par la rue Picard. Molenbeek avait rendu un avis négatif à cause de la suppression de places de parking.

Ce projet prévoit de créer une nouvelle ligne desservant le site de Tour & Taxis, en passant par la rue Picard, le pont Suzan Daniel et le boulevard Bolivar.

L’enquête publique sur la nouvelle ligne de tram 15 (Belgica-Gare du Nord) débute

L’avis favorable sous conditions, soutenu par la Ville de Bruxelles, Schaerbeek et la Région, est “ majoritaire ”. Jette s’est abstenue. A lA Région maintenant de délivrer le permis, mais rien ne dit que la ligne verra le jour vu l’absence de gouvernement et l’état des finances.

V.Lh.

10 septembre 2025 - 07h31
Modifié le 10 septembre 2025 - 07h31
 

