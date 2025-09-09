Passer la navigation
Un an après son inauguration, la liaison ferroviaire vers le port de Bruxelles toujours inutilisée

Le projet avait pourtant été annoncé en grande pompe.

C’était un projet annoncé en grande pompe il y a deux ans. Le raccordement du port de Bruxelles au reste du réseau ferroviraire belge, depuis la gare de Schaerbeek-Formation. Quelques centaines de mètres de voies. Annoncés effectifs pour le 30 juin 2024. Une étape symbolique dans la décarbonisation du transport logistique dans la capitale. Si les travaux sont en effet bel et bien terminé, cela fait un an que la ligne est inutilisée, relèvent nos confrères de Bruzz.

Un projet de “train de la bière” pour acheminer des cargaisons d’ABInbev est aujourd’hui en pause, toujours effectué par des camions. Pour ce faire, différents tests doivent encore être effectués dans d’autres terminaux de transports. S’ils sont concluants, ces trains pourraient emprunter le tronçon en question. Mais aucune date n’est fixée. Autre question, celle de la surcharge du réseau ferroviaire belge.

Du côté d’Infrabel, on indique à nos confrères qu’un intérêt existe pour cette liaison. Mais on ne souhaite pas en dire plus, par souci de confidentialité.

Est-ce pour autant un échec ? Pas selon le port de Bruxelles. “La liaison a été testée et utilisée avec succès. D’anciennes locomotives en fin de vie ont été acheminées vers le port de Bruxelles puis par bateau“, nous explique Sylvain Godfroid, porte-parole du port de Bruxelles. “Mais c’est vrai que les changements dans le monde de la logistique prennent du temps” en raison de contraintes différentes que pour le transport par la route. “Il y a par exemple la question de créneaux à réserver pour opérer un train de marchandise sur le réseau d’Infrabel. Et puis, l’un de nos opérateurs du port a eu du retard sur les travaux de son terminal à conteneurs“. En tout cas, on reste optimiste sur l’avenir de cette liaison.

09 septembre 2025 - 08h52
Modifié le 09 septembre 2025 - 09h19
 

