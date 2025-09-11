Passer la navigation
Touring plaide pour la sécurité routière à l’occasion de la Semaine de la mobilité

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité (16-22 septembre), l’association Touring plaide pour remettre la sécurité routière au centre des politiques de mobilité. Elle affirme que le concept “repose sur trois piliers indissociables”, à savoir “des règles adaptées et crédibles, la responsabilité de chaque usager et des infrastructures sûres et intelligentes”.

L’association d’assistance estime que la plupart des usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons, motards) respectent les règles. Touring estime à cet égard que pour rester crédibles, ces règles doivent “correspondre à la réalité et être accompagnées de contrôles cohérents”.

Selon Touring, investir dans la formation, la sensibilisation et la responsabilisation est plus efficace que d’imposer de nouveaux interdits. Enfin, Touring rappelle qu’une route bien entretenue et adaptée à tous les usagers réduit structurellement le risque d’accidents. L’association appelle dès lors les décideurs à investir dans les infrastructures (routes et pistes cyclables), à renforcer la responsabilité des usagers et à adapter les règles “de manière intelligente et réaliste”.

Belga

11 septembre 2025 - 12h16
Modifié le 11 septembre 2025 - 12h16
 

