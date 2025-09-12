Report de la LEZ suspendu : DéFI dénonce “un coup politique foireux” au détriment de la santé

Le chef du groupe DéFI au Parlement bruxellois, Jonathan de Patoul, a dénoncé jeudi soir un “coup politique foireux des ‘pseudo-ingénieurs’ ” du MR, des Engagés et du PS, à l’initiative de l’ordonnance de report de la nouvelle phase de zone basse émission bruxelloise mise en cause par la Cour constitutionnelle.

“Dès le début du débat, en octobre 2024, sur cette proposition du MR – Les Engagés – PS, DéFI a défendu une position pragmatique et des alternatives à un report généralisé, par exemple pour les personnes qui roulent peu ou les personnes nécessitant des soins médicaux réguliers. Nous avons demandé à plusieurs reprises de prendre le temps d’auditionner, au parlement bruxellois, des experts sur le volet scientifique pour comprendre l’impact d’une telle mesure sur la santé de tous les Bruxellois. Également des experts juridiques pour obtenir des garanties sur la faisabilité d’un tel report. Nos demandes ont été, à l’époque, balayées par les auteurs de la proposition“, a vivement déploré Jonathan de Patoul.

Selon celui-ci, la Région-capitale fait partie des plus polluées d’Europe; les médecins tirent la sonnette d’alarme; 120 écoles fondamentales à Bruxelles sont exposées à des concentrations de polluants atmosphériques largement supérieures aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

“Mais les ‘pseudo-ingénieurs’ du MR, des Engagés et du PS ont préféré ignorer nos mises en garde pour faire un petit coup politique avec un texte mal ficelé, écrit à la va-vite avant les élections communales d’octobre et surtout au détriment de la santé de tous les Bruxellois“, s’est indigné le chef de groupe DéFI au Parlement bruxellois.

avec Belga