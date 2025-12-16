Pour éviter le vandalisme, les horodateurs de Schaerbeek seront protégés pendant les fêtes

Plus de 200 horodateurs seront ainsi “couverts” entre le 22 décembre et le 9 janvier prochain.

La commune de Schaerbeek va installer des “portes de protection” sur ses horodateurs à l’approche des fêtes de fin d’année. C’est ce que relèvent nos confrères de SudInfo. Il y a deux ans, la commune avait subi une vague de vandalisme visant ses horodateurs. Des portes de protection avaient donc été installées l’année dernière et le vandalisme avait baissé de 85%.

Une question se pose : le parking sera-t-il alors gratuit ? “Ca ne change rien à l’obligation de payer le stationnement“, explique Justine Harzée, échevine Schaerbeekoise en charge du stationnement. “Des plaques permettront aux automobilistes d’avoir toutes les informations pour les paiements“. L’échevine précise toutefois que le parking sera gratuit le 24 et le 31 décembre à partir de 13h.

Une mesure de protection semblable sera utilisée à Saint-Gilles ou des “couvercles” de protection sera installés pour la fin d’année.

