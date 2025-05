Les cyclistes applaudis le 3 juin pour la Journée mondiale du vélo

À travers cette action, le Fietsersbond et Avello, nouveau nom du Gracq souhaitent promouvoir l’usage du vélo et mettre à l’honneur les navetteurs à deux roues.

Des bénévoles se posteront le long des pistes cyclables partout dans le pays pour applaudir les cyclistes lors de l’heure de pointe matinale. Des applaudissements sont notamment prévus à Bruxelles, Anvers, Gand, Louvain, Bertem et Ostende.

L’objectif de l’initiative est aussi d’attirer l’attention sur les nombreux avantages du vélo : il s’agit du moyen de transport le plus sain et le plus respectueux de l’environnement pour les trajets domicile-travail. Les associations souhaitent également inciter les automobilistes à envisager des alternatives comme le vélo.

La Journée des applaudissements a été organisée pour la première fois en tant qu’initiative locale à Malines, avant de devenir un événement national en 2014. En 2018, les Nations unies ont proclamé le 3 juin Journée mondiale du vélo. L’événement se déroule cette année en collaboration avec Cyclis Bike Lease, une organisation qui récolte des fonds pour le projet “Un vélo pour chacun“.

Belga