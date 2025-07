Les chauffeurs de camionnette parcourent 8% de leur trajet en étant distraits

Il en résulte que, tous usagers confondus, les conducteurs parcourent 4% de leurs trajets en étant distraits. Pour les camionneurs, ce chiffre grimpe à 7% et pour les conducteurs de camionnettes à 8%.

À l’occasion du 25e anniversaire de la loi interdisant l’usage du GSM au volant, l’Institut de sécurité routière Vias publie mardi une étude de mesure de la distraction au volant.

Pendant plus d’un mois, Vias a observé près de 20.000 conducteurs à plusieurs endroits du pays afin de mesurer l’ampleur de l’utilisation du GSM et d’autres appareils électroniques. Il en résulte que, tous usagers confondus, les conducteurs parcourent 4% de leurs trajets en étant distraits. Pour les camionneurs, ce chiffre grimpe à 7% et pour les conducteurs de camionnettes à 8% ! Cela veut donc dire qu’un livreur qui parcourt 40.000 km par an est distrait pendant 3.200 km.

Le risque d’accident d’un conducteur qui téléphone GSM en main est multiplié par deux par rapport à un conducteur pleinement attentif et pour un conducteur qui lit ou rédige un texte, il est multiplié par 12, rappelle Vias. Chaque année, la distraction causée par l’usage du GSM au volant est responsable de 50 tués et de 4.500 blessés sur nos routes.

Si on devait dresser un portrait-robot du conducteur distrait, il s’agirait plutôt d’un conducteur de sexe masculin (1,8% des hommes tenaient leur GSM en main lors des observations contre 1,2% pour les femmes), âgé entre 18 et 24 ans (4,6% tenaient leur GSM en main contre 1,6% pour les 25-64 ans). Il roulerait en Wallonie (2,2% des conducteurs wallons tenaient leur GSM en main contre 2,1% des Bruxellois et 1,8% des Flamands), sur autoroute (2,7% des conducteurs tenaient leur GSM en main contre 1,5% sur les autres routes) et serait seul dans son véhicule.

Belga