L’E40 fermée pendant cinq nuits à Dilbeek, des perturbations jusqu’au printemps

Des perturbations sont à prévoir sur l’E40 à partir de la mi-septembre jusque mi-mars 2026 en raison de la rénovation du pont surplombant l’autoroute à hauteur de Dilbeek (Brabant flamand). Le trafic automobile devra emprunter trois voies réduites durant cette période, et pendant cinq nuits, l’autoroute sera entièrement fermée, avertit mardi l’agence flamande en charge des travaux (Agentschap Wegen en Verkeer).

Le pont en question relie la Jozef Mertensstraat à Dilbeek à la Kortemansstraat à Asse, dans le Brabant flamand. L’infrastructure étant vétuste, elle doit être remplacée. Le pont actuel sera détruit dans la nuit du 27 au 28 septembre. La construction du nouvel édifice démarrera début janvier 2026. Le chantier devrait s’achever d’ici l’été 2026. Les travaux concerneront la circulation sur l’E40 de mi-septembre à mi-mars, en réduisant le trafic sur trois voies rétrécies. Cinq nuits de fermeture de la chaussée sont prévues: du 27 au 28 septembre ainsi que quatre nuits en janvier. L’autoroute sera fermée à partir de 21h00 pour rouvrir à 09h00 le lendemain.

Le nouveau pont comportera, comme l’ancien, deux voies de circulation et deux trottoirs. D’une longueur de 11,60 mètres, le nouvel ouvrage sera néanmoins quelque peu plus large (9,80 mètres) et sera équipé de butoirs de sécurité et de bordures en béton le long des trottoirs.

Avec Belga – Photo Belga