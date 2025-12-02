La STIB accompagne 300 sans-abri avec son service Includo

Un an après sa création, la maraude sociale includo a effectué quelque 5.700 visites et un suivi intensif d’environ 300 personnes en errance sur le réseau de transport public bruxellois.

Inspiré du modèle parisien de la RATP, ce service vise à orienter les sans-abri et toxicomanes vers les associations spécialisées tout en contribuant à la sécurité dans les stations.

L’équipe, composée de 23 agents de maraude et 3 managers, intervient de 6 h à 2 h du matin, en coordination avec les équipes de sécurité et les partenaires associatifs.

La STIB souligne toutefois que les stations ne peuvent pas remplacer un hébergement digne et appelle à des solutions durables face à la hausse du sans-abrisme à Bruxelles, qui a progressé de 25 % depuis 2022 selon Bruss’Help.

“La maraude sociale Includo réalise un travail indispensable, qui complète les missions des agents de sécurité et des associations de terrain. Mais aussi formidable qu’il soit, le travail de toutes ces équipes nécessite qu’il y ait suffisamment de places d’hébergement pour accueillir les personnes en situation de détresse présentes sur le réseau”, relève la Stib. “Il est on ne peut plus nécessaire d’apporter des solutions globales face à la hausse de la précarité et de personnes sans-abri ou mal-logées dans la capitale.”

Rédaction – Photo : STIB