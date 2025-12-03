Brussels Airlines n’est pas concernée par les problèmes de panneaux chez Airbus

Le constructeur aéronautique européen Airbus a indiqué mardi que jusqu’à 628 avions A320 pourraient être inspectés dans le cadre de la détection des problèmes de qualité sur des panneaux métalliques. Ces pièces ont été assemblées par un sous-traitant d’Airbus. L’entreprise s’attend à ce que la plupart des appareils soient en ordre.

Au sein du groupe aéronautique allemand Lufthansa, maison mère de Brussels Airlines, 11 appareils livrés récemment devront être examinés. Six sont utilisés par Lufthansa City Airlines, quatre par Swiss et un par Lufthansa.

Brussels Airlines compte 35 avions de la gamme A320 dans sa flotte, mais ces appareils ne sont pas impliqués, a précisé une porte-parole.

Il y a quelques jours, Airbus avait également fait savoir qu’environ 6.000 A320 devaient bénéficier d’une mise à jour urgente d’un logiciel de commande, après un souci informatique sur un appareil de la compagnie américaine Jetblue.

Belga