Le trafic des trains interrompu entre Ottignies et Bruxelles-Luxembourg ces 10-11 mai

Une interruption totale du trafic ferroviaire sur la ligne Ottignies-Bruxelles sera en vigueur le week-end à venir (10-11 mai), annonce jeudi Infrabel. Le gestionnaire de réseau poursuit en effet les travaux de mise à quatre voies de cette ligne dans le cadre du chantier du RER.

Il s’agira de s’atteler aux travaux de finition pour la mise en service des deux nouvelles voies sur la moitié du tronçon (Watermael-La Hulpe), le 15 juin prochain, mais aussi de permettre aux équipes de travailler en toute sécurité. Des raisons pour lesquelles cette interruption s’impose.

Le week-end des 24 et 25 mai, le trafic sera limité à une seule voie entre La Hulpe et Watermael, ce qui impliquera une adaptation des horaires et la suppression de certains trains.

En conséquence de ces travaux, la SNCB met en place des alternatives de mobilité. Le week-end des 10 et 11 mai, les trains IC seront détournés via Louvain avec un temps de parcours légèrement allongé. Les trains locaux seront remplacés par des bus entre Ottignies et Bruxelles-Luxembourg.

Le week-end des 24 et 25 mai, des modifications d’horaire et la suppression de certains trains sont prévues.

La SNCB conseille aux voyageurs de préparer leur voyage en consultant le planificateur de voyages via l’app et/ou le site de la SNCB.

Belga