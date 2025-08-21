Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le trafic des trains devrait être normalisé jeudi matin entre Etterbeek et Ottignies

La circulation des trains entre les gares d’Etterbeek et d’Ottignies, interrompue depuis 17h50 en raison d’un heurt de personne survenu à hauteur de Hoeilaart, a pu reprendre peu après 23h00, a-t-on appris auprès d’Infrabel.

Le trafic sera normalisé ce jeudi matin pour les premiers parcours, assure mercredi soir le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Durant les perturbations, certains trains avaient dû être déviés via Louvain.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

21 août 2025 - 08h07
Modifié le 21 août 2025 - 08h07
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales