Le trafic des trains devrait être normalisé jeudi matin entre Etterbeek et Ottignies
La circulation des trains entre les gares d’Etterbeek et d’Ottignies, interrompue depuis 17h50 en raison d’un heurt de personne survenu à hauteur de Hoeilaart, a pu reprendre peu après 23h00, a-t-on appris auprès d’Infrabel.
Le trafic sera normalisé ce jeudi matin pour les premiers parcours, assure mercredi soir le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Durant les perturbations, certains trains avaient dû être déviés via Louvain.
Belga