Le télétravail permet d’éviter 32 millions de kilomètres de trajets quotidiens en Belgique

Les Belges parcourent environ 32 millions de kilomètres de moins par jour dans leurs déplacements domicile-travail grâce au télétravail, selon une enquête du Service public fédéral Mobilité publiée mardi. A Bruxelles, un tiers des employés prestent jusqu’à trois jours depuis leur domicile.

Sept Belges sur dix travaillent un à deux jours par semaine depuis leur domicile. Cette réduction des déplacements se traduit par 14 millions de kilomètres de moins parcourus quotidiennement en voiture. L’enquête, menée entre octobre 2024 et juillet 2025, confirme l’ancrage du télétravail dans les habitudes professionnelles depuis la pandémie de coronavirus. Les résultats ont peu évolué par rapport aux années précédentes.

Les Bruxellois restent les plus enthousiastes à l’égard du télétravail, avec 36 % de télétravailleurs, contre 26 % en Wallonie et 33 % en Flandre.

L’enquête montre que 77% des Flamands télétravaillent un à deux jours par semaine, tandis qu’à Bruxelles, un tiers des employés prestent jusqu’à trois jours depuis leur domicile. Les navetteurs utilisant le train sont les plus enclins à télétravailler (65%). En outre, 30% des automobilistes ayant la possibilité de travailler à distance se disent motivés à opter plus souvent pour le vélo ou les transports en commun. La proportion de télétravailleurs augmente avec la distance domicile-travail : plus de la moitié des salariés dont le trajet dépasse 50 kilomètres télétravaillent au moins un jour par semaine. Le mercredi et le vendredi sont par ailleurs les jours privilégiés pour le télétravail, qui s’effectue majoritairement au domicile (97% des cas). Les bureaux satellites restent encore peu utilisés (7%).

Le gain de temps et l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et privée constituent les principales motivations des télétravailleurs. Cependant, la perte de contact social décourage 37% des répondants, tandis que l’augmentation des coûts liés au chauffage, à l’électricité et à l’eau constitue également un frein important au télétravail. D’après l’enquête, 70% des employeurs wallons n’autorisent pas le télétravail, contre 62% en Flandre et 38ù à Bruxelles.

