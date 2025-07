L’association Gutib plaide pour poursuivre les travaux du métro 3 avec un scénario alternatif

Le Gutib (Groupement des Usagers des Transports publics à Bruxelles) suggère de poursuivre les travaux sur le tronçon Nord-Albert en étudiant un projet alternatif, moins cher, pour le tronçon Bordet-Nord.

Après avoir étudié les différents scénarios de la Stib, le Gutib préconise le scénario B (poursuite du Programme Nord-Albert et abandon du Programme Bordet-Nord), mais dans une version alternative, où le tronçon Bordet-Nord serait profondément réétudié.

Nouveau tracé

Pour l’association, il est “inacceptable” d’abandonner les travaux à ce stade. Cela gaspillerait des centaines de milliers d’euros déjà investis dans le projet. Elle propose donc un nouveau tracé entre la gare du Nord et Bordet, qui serait réalisé selon des techniques plus classiques et bien éprouvées, au lieu du tunnelier à grande profondeur, et qui comprendrait moins de stations (6 au lieu de 7). Ce scénario permettrait de conserver l’exploitation de l’actuelle ligne de tram 55, dans une version modifiée.

Le Gutib demande par contre d’avancer sans tarder dans les travaux sous le Palais du Midi, de renoncer à réaliser la station Lemonnier prévue dans les plans, et de réorienter le budget qui y était affecté vers l’ensemble des autres arrêts de surface.

Le Gutib recommande de mettre tout en œuvre pour que l’exploitation de la station Toots Thielemans en mode tram soit possible à court terme, ce qui devrait permettre l’insertion d’une troisième ligne de prémétro dans le pertuis Albert-Nord, comme l’envisage maintenant la Stib, et ainsi mieux desservir le sud et le nord de la Région bruxelloise.

