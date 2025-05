La zone de police PolBru passe à la face répressive contre les trottinettes trop rapides

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles (PolBru) a dévoilé, vendredi, les résultats de son opération de contrôle de trottinettes électriques menée mercredi sur la place De Brouckère.

Vingt véhicules ont été saisis pour non-conformité, dont un capable de rouler à 106 km/h. La limite légale est pourtant fixée à 25 km/h.

“Cela fait plusieurs semaines que l’on faisait de la prévention sur TikTok et Instagram”, a expliqué le commissaire David Stevens, de la direction Trafic de Polbru. “J’ai répondu à des milliers de questions sur ce qu’on peut ou non faire avec sa trottinette. C’était le premier volet. Mercredi, place De Brouckère, nous sommes passés à l’action”.

L’opération, qui se tenait dans le cadre de la campagne de sensibilisation “2 Wheels”, s’est étendue à l’ensemble du Pentagone et de la petite ceinture. Un magistrat était présent sur place. Tous les conducteurs contrôlés ont reçu un procès-verbal de circulation. Chaque dossier sera traité individuellement et certains usagers pourraient écoper de lourdes amendes.

Une partie des trottinettes sera détruite ; certaines, si elles peuvent être reconfigurées pour respecter les 25 km/h, pourraient être restituées après contrôle technique. “La question n’est pas de savoir si votre trottinette ultra-rapide sera confisquée, mais quand elle le sera. Et nous aussi, on regarde les tutos sur TikTok, donc on est capable de voir si elle a été trafiquée”, a lancé le commissaire.

Confirmant de la sorte des contrôles réguliers. L’opération intervient alors que l’institut pour la sécurité routière Vias a publié mercredi une nouvelle enquête : en 2024, 1.825 accidents impliquant des trottinettes électriques ont été enregistrés en Belgique (+13 % par rapport à 2023), dont 541 à Bruxelles.

L’étude révèle aussi qu’une large part de la population ignore les règles de base, comme l’interdiction de transporter un passager ou l’âge minimum requis (16 ans).

