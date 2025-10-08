La SNCB annonce une augmentation de son offre à partir du 14 décembre

Plus de train le vendredi et le samedi soir, des liaisons IC supplémentaires, une offre suburbaine élargie… font partie des points évoqués.

À partir du 14 décembre prochain, la SNCB mettra en œuvre la troisième et dernière phase de son plan de transport triennal 2023-2026. Cette phase sera introduite en deux fois: en décembre 2025 et en septembre 2026, et permettra une augmentation de l’offre de 2% par rapport au plan actuel, a annoncé mercredi Koen Kerckaert, directeur Passenger Transport & Security de la SNCB, en commission Mobilité de la Chambre.

Le vendredi soir et le week-end

Plusieurs mesures concrètes sont prévues. Le vendredi et le samedi soir, des trains supplémentaires circuleront après minuit sur les lignes S1 Bruxelles-Anvers et S2 Braine-le-Comte-Bruxelles-Louvain.

Des liaisons IC supplémentaires seront mises en service le week-end entre plusieurs grandes villes. Il y aura deux trains IC par heure, au lieu d’un seul, entre Bruxelles et Liège et entre Bruxelles et Charleroi. Le Bruxelles-Liège supplémentaire desservira l’aéroport de Bruxelles-National. Un nouveau train IC Louvain-Aarschot-Anvers sera aussi mis en service le week-end.

Offre élargie autour de Bruxelles

L’offre suburbaine sera aussi élargie autour de Bruxelles, Anvers, Gand et Charleroi. En semaine, la liaison S7 Hal-Mérode-Vilvorde-Malines circulera deux fois par heure entre Hal et Vilvorde, au lieu d’une fois.

La liaison S4 Alost-Bruxelles-Luxembourg circulera désormais toutes les demi-heures entre Alost et le quartier européen (Bruxelles-Luxembourg) via Jette. Un train S4 sur deux continuera vers Etterbeek, Ottignies et Louvain-la-Neuve (en remplacement du S81) et s’arrêtera aussi à La Hulpe, Genval, Rixensart et Profondsart.

Le S3 Denderleeuw-Enghien-Bruxelles-Termonde circulera toutes les demi‑heures entre Denderleeuw et Grammont pendant toute la journée et non plus uniquement aux heures de pointe.

Enfin, le S5 Grammont-Enghien-Bruxelles-Schuman-Malines circulera également toutes les demi-heures entre Enghien et Gramont durant la période scolaire.

Par ailleurs, le dimanche, sur le réseau suburbain S de Gand, le S51 Eeklo-Gand-Audenarde-Renaix circulera toutes les heures, au lieu d’une fois toutes les deux heures.

Les améliorations suburbaines autour de Charleroi et Anvers seront mises en œuvre en septembre 2026. Les liaisons S62 (Charleroi-La Louvière-Manage-Luttre-Charleroi) et S63 (Erquelinnes-Charleroi) circuleront désormais toutes les heures le samedi au lieu de toutes les 2 heures.

Autour d’Anvers, à partir de septembre 2026, un nouveau S33 Anvers-Herentals-Mol circulera toutes les heures durant le week-end.

Enfin, à partir de décembre 2025, les liaisons L Libramont-Arlon et Arlon-Luxembourg fusionneront. Cela permettra aux voyageurs montant entre Libramont et Arlon de ne plus devoir changer de train à Arlon. À partir de septembre 2026, le train L Hasselt – Mol circulera toutes les heures le dimanche, au lieu de toutes les deux heures.

Il est possible de consulter les modifications sur le planificateur de voyages sur le site internet et l’app de la SNCB.

Belga