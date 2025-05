Jette : un nouveau parking cycliste sécurisé a été inauguré près de la place du Miroir

L’espace a été aménagé par Cycloparking, l’antenne cycliste de parking.brussels, et compte 4 places pour vélos cargos et 70 places pour vélos standards. Il est situé dans un quartier densément peuplé, à proximité de la place Reine Astrid (aussi appelée place du Miroir), dans un ancien entrepôt rue Thomaes 36.

Avec ce nouveau parking cycliste, 634 places de parking cycliste sécurisées sont désormais disponibles dans la commune de Jette. Le nouveau parking est accessible sur abonnement uniquement au tarif annuel de 15 euros pour les vélos standards et 30 euros pour les vélos cargos.

Comme pour les autres parkings cyclistes sécurisés et boxes à vélos, l’accès aux arceaux se commande via l’application Airkey ou via un badge. Pour pouvoir y accéder, les personnes intéressées devront se créer un compte personnel sur le site de Cycloparking.

A elle seule, la commune de Jette compte 108 boxes à vélo sur 1198 pour la Région bruxelloise et 6 parkings hors-voirie sur 58 pour la Région.

Rédaction/Photo : commune de Jette