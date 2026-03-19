Importants travaux à hauteur de Grand-Bigard sur le R0 et l’E40 durant deux week-ends

D’importants travaux seront réalisés sur l’échangeur de Grand-Bigard entre le Ring de Bruxelles (R0) et l’E40 vers Gand durant les deux prochains week-ends, annonce jeudi l’Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer). L’autoroute sera même fermée pendant deux nuits entre le samedi 28 mars et le lundi 30 mars, ce qui causera d’importantes perturbations, prévient-elle.

Lors de ces deux week-ends seront remplacés deux joints de pont sur la portion de l’échangeur reliant le R0 depuis Wemmel à l’E40 en direction de Gand. Il s’agit de bandes souples intégrées à la chaussée qui permettent à la structure d’absorber de légers mouvements. Les variations de température ou la circulation intense peuvent en effet provoquer une dilatation ou une contraction du pont, que les joints absorbent. Cela empêche ainsi l’asphalte de se fissurer ou de se soulever.

Afin de garantir la sécurité des travaux, la bretelle vers Alost et Gand sera temporairement fermée. Celle vers Bruxelles/Koekelberg (E40) restera par contre ouverte. La circulation en direction de Gand se fera via le Ring jusqu’à la sortie 11 Groot-Bijgaarden (Grand-Bigard), où les automobilistes seront invités à reprendre le R0 dans l’autre sens. Les travaux se dérouleront sans interruption pendant deux week-ends au total, tant de jour que de nuit.

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Au cours du week-end du 28 au 30 mars, deux autres interventions sont en outre prévues, ce qui mènera à la fermeture nocturne, dès 20h00, de l’E40 entre la frontière avec la Région bruxelloise et le complexe d’accès et de sortie d’Alost, et ce dans les deux sens. L’objectif est en effet d’installer, durant ces deux nuits, six poutres pour un nouveau pont à hauteur de Dilbeek et de recouvrir, en une seule nuit, un tronçon d’1,6 km de l’E40 (entre la sortie de Bruxelles et la fin de l’échangeur en direction de Gand) d’une nouvelle couche d’asphalte et d’un nouveau marquage.

Durant ces deux nuits de fermeture, les personnes qui habitent ou travaillent aux abords de l’échangeur et qui souhaitent se rendre vers Gand ou Ostende doivent emprunter une déviation passant par le ring de Bruxelles puis la sortie Dilbeek pour monter sur la chaussée de Ninove (Ninoofsesteenweg – N8). Elles doivent suivre ensuite la voie rapide qui longe Ninove et Denderhoutem (N28/R45) jusqu’au complexe d’accès et de sortie d’Alost, où elles pourront rejoindre à nouveau l’E40. La même déviation est de mise pour le trafic depuis Alost en direction de Bruxelles. En dehors des deux nuits, seule la déviation liée à la fermeture de la bretelle entre le R0 depuis Wemmel et l’E40 vers Alost et Gand sera de mise.

Environ 62.000 véhicules circulent dans chaque sens sur l’E40 à hauteur de Grand-Bigard lors d’un week-end normal. Le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) met donc en garde contre d’importants embouteillages et de longs temps d’attente pour les personnes qui habit ent et travaillent dans les environs. Il conseille aux automobilistes en transit en direction d’Alost, Gand ou Ostende d’éviter autant que possible la zone durant ce deuxième week-end de travaux. Si tout se passe comme prévu, l’autoroute rouvrira le lundi 30 mars à 5 heures.

Belga