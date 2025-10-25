Pumpkimania : Les citrouilles envahissent à nouveau le château de Grand-Bigard

La saison des citrouilles et potirons est de retour. Pour l’occasion, au château de Grand-Bigard, toutes sortes de courges décorent le parc avec toutes sortes d’activités au programme ce week-end.

Le thème de la Rome antique a été choisi, cette année, pour le festival Pumpkimania, qui se déroule en ce moment au Château de Grand-Bigard. Le public est invité à admirer ces potirons de formes, tailles et couleurs bien différentes, mais aussi d’impressionnantes sculptures réalisées par les artistes allemands de Jucker Farm.

Le week-end, des activités sont aussi organisées, toujours dans le thème, comme des démonstrations de sculptures par un artiste, du découpage de potirons géants ou encore différents concours.

Le festival Pumpkimania se déroulera jusqu’au 3 novembre. Dès ce samedi et jusqu’à la fin de l’événement, le château de Grand-Bigard se met aux couleurs d’Halloween.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Thibaut Rommens et Laurence Paciarelli