Gilkinet “pas favorable” aux voitures autonomes, Touring consterné

Les voitures autonomes ne seront pas autorisées à rouler sur les routes belges, a déclaré le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), à Het Nieuwsblad mardi. En Allemagne, certains modèles de Mercedes à conduite autonome de niveau 3 sont autorisés à circuler sur les autoroutes. Ce niveau d’autonomie permet au conducteur, sous certaines conditions, de lâcher le volant.

Le constructeur espérait proposer cette technologie en Belgique également, mais l’autorisation légale ne viendra pas: “Je n’y suis pas favorable“, indique le ministre Gilkinet (Ecolo). “Il s’agit d’une forme intermédiaire de conduite autonome: les personnes qui restent assises dans leur voiture à jouer ne sont pas assez alertes pour intervenir rapidement en cas de besoin.”

Les véhicules autonomes sont plutôt intéressants pour le secteur de la logistique, affirme toutefois Gilkinet. “Nous avons déjà réalisé plusieurs études à ce sujet et un projet pilote est également en cours.“

Touring consterné

Touring se dit absolument consternée après les déclarations, dans la presse, du ministre. Une “réticence” dans le chef du ministre qui “déçoit” l’organisation de mobilité, fait-elle savoir mardi.

“Il ne fait aucun doute que les véhicules autonomes peuvent constituer un grand pas en avant en termes de sécurité routière, mais ils peuvent aussi avoir des effets résolument positifs en termes de fluidité du trafic et donc d’impact environnemental“, avance l’organisation. Cette dernière estime qu’il ne faut pas tuer ces opportunités dans l’œuf et qu’il est urgent d’autoriser et de mettre en place des projets pilotes autour des véhicules autonomes.

Freiner l’amélioration technologique qui est en marche n’aura jamais d’effet positif durable, ajoute Touring, précisant que cela affaiblirait (même) notre position par rapport aux pays voisins qui sont résolument embarqués sur la voie de l’innovation technologique.

“Nous avons besoin des technologies les meilleures et les plus avancées pour tous les modes de transport afin de mettre en place un système de mobilité performant et multimodal, capable de relever les défis avec succès“, conclut l’organisation.

Belga