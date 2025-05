Début d’importants travaux de rénovation de voies de tram à Evere

La Stib annonce le début de travaux de renouvellement des voies de tram dans les rues Edouard Stuckens et Henri Van Hamme à Evere dès ce samedi 17 mai. Les nouvelles voies seront équipées de tapis antivibratoires, afin de réduire les nuisances occasionnées par le passage des trams.

Au total, ce sont 1,1 km de voies qui vont être remplacées. Posées en 1992-1993, elles avaient plus de 30 ans. Le chantier rassemble des interventions de la Stib et de l’intercommunale Vivaqua, laquelle commencera des travaux sur les égouts le 21 mai. Ceux-ci sont vétustes et doivent être remplacés sur une longueur de 510 mètres. Les raccordements aux habitations seront également renouvelés. Le chantier aura un impact important sur la circulation du tram 55, précise la Stib. Une première phase se déroulera du 17 au 20 mai.

Le tram 55 sera limité à Verboekhoeven afin qu’un terminus temporaire puisse être construit à Tilleul. À partir du 21 mai et jusque mi-2027, le tram 55 sera interrompu entre Tilleul et Da Vinci. Il ne desservira pas les arrêts Paix, Fonson, Van Cutsem, Bordet Station et Da Vinci.

L’itinéraire du bus 59 sera modifié pour desservir la zone de la place de la Paix et de Helmet.

Le bus 69 sera prolongé jusqu’à Verboekhoven afin que les deux lignes de bus puissent offrir une correspondance avec le tram 55.

L’adaptation des deux lignes de bus permettra de desservir le quartier sans avoir recours à une navette de bus. À partir de Bordet, le tram 62 ou le bus 65 peuvent également constituer une alternative.

Avec Belga – Photos STIB