Coup d’envoi des travaux du tram de l’aéroport à Zaventem

Le coup d’envoi des travaux du tram de l’aéroport a été donné lundi après-midi par l’entreprise en charge des travaux, la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Annick De Ridder (N-VA), et le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist. Ces travaux constituent une première étape importante dans la mise en place d’une liaison fluide entre Bruxelles-Nord et l’aéroport de Zaventem.

La première phase des travaux se déroule notamment le long de la Da Vincilaan à Zaventem et consiste principalement en des travaux de voirie et des adaptations de l’infrastructure existante. Ces interventions sont nécessaires à la pose ultérieure des voies et des arrêts du tram.

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À terme, le tram de l’aéroport offrira une liaison directe entre la gare de Bruxelles-Nord et l’aéroport. Le temps de trajet devrait être d’environ une demi-heure. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme plus vaste des travaux sur le Ring, pour lequel le gouvernement flamand investit dans des alternatives à la voiture, telles que les transports publics et les infrastructures cyclables.

L’objectif est de réduire la congestion routière sur le Ring de Bruxelles et de favoriser un transfert modal. La construction du tram de l’aéroport se déroule par phases et est coordonnée avec d’autres grands projets d’infrastructure de la région, tels que la rénovation du Ring et l’échangeur de l’aéroport. La nouvelle ligne de tram devrait être opérationnelle d’ici 2031-2032 et jouer un rôle essentiel dans l’accessibilité de l’aéroport et des zones d’activités environnantes.

Belga