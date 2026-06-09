Trois chauffeurs de la Stib licenciés après un test positif à l’alcool en trois ans

Des contrôles positifs ont entraîné trois licenciements à la Stib, qui rappelle l’interdiction stricte d’alcool, de drogue ou de médicaments en service.

Trois chauffeurs de la Stib ont été testés positifs à l’alcool ces trois derniers mois et ont été licenciés, a déclaré la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, relayée par la DH. Elle précise qu’il ne s’agit que de trois chauffeurs sur plus de 4000 conducteurs de bus et de tram.

La ministre Groen a assuré que ces situations, bien qu’extrêmement problématiques, sont “extrêmement rares” et “sanctionnées avec la plus grande fermeté“.

Deux tests alcool-drogue ont été réalisés en 2023 et un en 2024. Aucun test n’a été réalisé l’an dernier.

La consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments durant le service est strictement interdite par le règlement de la Stib. Un contrôle positif mène automatiquement à une suspension et à une enquête disciplinaire. Des éthylotests sont présents dans les dépôts pour les membres du personnel qui souhaitent se tester spontanément.

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