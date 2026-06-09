Transport des PMR : Uber lance une nouvelle offre à Bruxelles

Uber lance “Uber PMR”, un service de transport dédié aux personnes en fauteuil roulant, à Bruxelles, annonce mardi l’entreprise de mobilité. Cette nouvelle offre vient se rajouter à celles que proposent déjà les compagnies de taxis ainsi que la Stib.

Grâce à cette nouvelle catégorie disponible sur l’application Uber, les utilisateurs concernés peuvent accéder à un service de transport disposant de véhicules adaptés à leurs besoins. Ils sont en effet équipés d’une rampe arrière et de systèmes de fixation spécifiques, et peuvent accueillir jusqu’à quatre passagers, en plus de la personne en fauteuil roulant.

Les chauffeurs qui assurent ces courses sont titulaires des licences de taxi bruxelloises requises et ont suivi une formation spécifique au transport de passagers à mobilité réduite, assure Uber.

L’entreprise a pris contact avec les chauffeurs répondant aux critères de licence et de véhicule requis au cours des derniers mois afin de leur proposer de rejoindre la plateforme.

Le tarif de la course est communiqué à l’avance dans l’application, avant toute confirmation de réservation, précise encore Uber, qui ne lancera dans un premier temps ce nouveau service qu’en Région de Bruxelles-Capitale.

► Lire aussi | Manifestation des taxis de rue : “On est kidnappés entre les plateformes et l’Etat”



L’entreprise d’origine américaine n’est toutefois pas le seul opérateur à proposer un tel transport pour les PMR. Les sociétés de taxis agréées à Bruxelles (Autolux, Taxis Bleus, Taxis Capital, Taxis Ucclois 2000, Taxis Verts, Unitax Brabant et Victor Cab) disposent en effet de véhicules adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, avec des chauffeurs ayant suivi une formation spécifique pour l’accueil et le transport de ces personnes. Les usagers en situation de handicap qui utilisent ces services paient le même tarif à la course qu’un usager d’un taxi ordinaire.

A cela s’ajoute le service Taxibus de la Stib, objet d’une réduction de son offre de 30% durant l’été 2025 en raison de contraintes budgétaires. Depuis lors, il est limité à 60 trajets par mois et par utilisateur, alors qu’il comptait 3.000 usagers il y a environ un an. La demande est dès lors supérieure à l’offre et il faut réserver le service de plus en plus tôt.

Mi-avril, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) avait confirmé le maintien de l’offre Taxibus mais seulement à l’aide de taxis, et non plus à bord des minibus de la Stib, arrivés en fin de vie. D’après elle, en 2025, le service représentait 168.847 courses, dont 83% en taxi et 17% en minibus, ces derniers ne couvrant structurellement qu’environ 15% des trajets. Le maintien du modèle actuel nécessiterait plus ou moins 4,5 millions d’euros d’investissement pour les remplacer.

► Lire aussi | Les personnes à mobilité réduite dénoncent la fin des taxibus



Belga – Photo : Belga Image