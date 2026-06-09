Le Pont du Jubilé bientôt rouvert : “Il reconnectera pleinement la Ville de Bruxelles et Molenbeek”

Le pont historique reliant Bruxelles et Molenbeek achève sa restauration et va rouvrir le 1er juillet.

Le Pont du Jubilé, qui surplombe le parc de Tour & Taxis, sera bientôt pleinement rouvert à la circulation. Ans Persoons, Secrétaire d’État en charge du Patrimoine et de la Rénovation urbaine, annonce : “Dès le 1er juillet, il reconnectera pleinement les quartiers de la Ville de Bruxelles et Molenbeek et leurs habitants.”

Cet important chantier, qui a débuté en mai 2024, vise à restaurer la structure métallique de ce pont vieux de près de 120 ans et à améliorer la sécurité et le confort tous les usagers, y compris les cyclistes et les piétons. Les garde-corps ont été remplacés par des modèles inspirés des originaux, avec une structure plus légère permettant de dégager la vue vers le parc. Les travaux ont aussi permis de réintroduire des luminaires inspirés des modèles historiques du pont, avec les mêmes emplacements qu’à l’origine, tout en renforçant l’éclairage nocturne au niveau des bancs et des garde-corps.

► Voir notre reportage | Lancement des travaux de rénovation du pont du Jubilé au-dessus du Parc Tour & Taxis



C’est désormais chose faite : “Restauré grâce à une excellente collaboration entre urban.brussels et la SNCB, ce patrimoine ferroviaire emblématique est désormais adapté aux besoins des cyclistes et des piétons.”

Une fois rouvert, le pont sera définitivement transféré de la SNCB à la Région, qui en assurera la gestion et l’entretien.

En 2024, il était question d’un coût de 8,9 millions d’euros, financés à 50/50 par urban.brussels et la SNCB.

BX1 – Photo : SNCB – urban.brussels