Quel avenir pour la ligne de tram entre Bruxelles et l’aéroport ?

La ligne de tram censée relier Bruxelles à l’aéroport, présentée comme un projet structurant entre Régions, vacille. Alors que les travaux côté flamand devaient débuter dans les prochaines semaines, la Flandre a décidé de suspendre le chantier du tram qui devait relier Bruxelles et Willebroek, malgré des millions déjà investis et des expropriations engagées. Bruxelles dénonce une rupture du compromis et parle d’un abandon pur et simple du projet.

Le projet de tram rapide (sneltram) le long de l’autoroute A12, entre Bruxelles et Willebroek, est finalement suspendu. La ministre flamande de la Mobilité, Annick De Ridder (N-VA), a annoncé qu’aucun budget n’était prévu pour sa réalisation, et affirme qu’il y aurait un problème bruxellois sur le tronçon Heysel-Bruxelles-Nord. “C’est un mensonge, et répéter un mensonge n’en fait pas une vérité”, regrette Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité bruxelloise.

Le projet avait pourtant déjà entraîné des dépenses importantes : près de 20 millions d’euros ont été engagés, et une dizaine de riverains ont été expropriés, avec des habitations détruites pour permettre le passage du tram. “Il y a beaucoup de navetteurs qui habitent là, qui n’ont pas d’alternative à la voiture, et leur offrir une ligne de tram rapide va faire en sorte qu’il y ait moins d’embouteillage et de pollution d’air”, explique Elke Van den Brandt.

Le projet, lancé en 2013, visait un démarrage des travaux après l’obtention du permis et une mise en service prévue pour 2031, mais tout reste désormais incertain. Pour la ministre bruxellois, hors de question d’abandonner : “Pour nous, c’est vraiment une demande de continuer cette ligne de tram. Si la Flandre le fait pas, c’est le choix de la Flandre, c’est à eux de l’assumer mais Bruxelles reste demandeur”.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Béatrice Broutout