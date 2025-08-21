Coup d’accélérateur pour la nouvelle signalisation sur les lignes de métro 1 et 5

La Stib accélère l’installation du système de signalisation CBTC (Communication Based Train Control) sur les lignes 1 et 5, une technologie qui permettra de rendre plus fiable et flexible l’organisation du trafic. Les interruptions du métro organisées cet été en soirée entre Merode et Herrmann-Debroux ont permis d’avancer plus rapidement dans l’installation sur ce tronçon de la ligne 5.

Durant les mois d’été, où la fréquentation du métro est moindre, la Stib a organisé six séries de “longues nuits”, durant lesquelles les métros étaient remplacés par des bus navettes à partir de 21 heures entre Merode et Herrmann-Debroux. Les équipes ont ainsi disposé de plus de temps pour installer les équipements du CBTC sur et le long des voies. L’installation s’est étalée entre le 10 juin et le 20 août, durant trois à quatre nuits entre le lundi et le jeudi.

La Stib prévoit de terminer l’installation des équipements dans les tunnels des lignes 1 et 5 début 2026. Aujourd’hui, l’installation est finalisée entre Jacques Brel et Erasme, sur la ligne 5, en cours de finalisation entre Tomberg et Stockel, sur la ligne 1, et en cours d’installation entre Herrmann-Debroux et Jacques Brel, sur la ligne 5 et le tronc commun.

Là où la portion de ligne vers Erasme a été construite et mise en service au début des années 2000, les antennes Stockel et Herrmann-Debroux datent des années 1980, ce qui rend les travaux d’installation dans les tunnels plus complexes. Au total, les équipes de la Stib ont installé sur les lignes 1 et 5 plus de 100 kilomètres de câble, plus de 100 feux de signalisation et plus de 1.500 balises pour détecter la position des métros.

Le CBTC, c’est quoi ?

La signalisation actuelle fonctionne avec des blocs fixes. Tant qu’un métro est localisé sur un bloc donné, le métro qui le suit ne peut pas avancer sur ce même bloc, explique la Stib. Ce système permet d’assurer une distance de sécurité entre deux rames et d’ainsi éviter les collisions.

Avec le CBTC, plutôt qu’avec des blocs fixes dans les tunnels, la signalisation fonctionnera au moyen d’une communication directe entre les rames. Chaque rame connaîtra à tout moment la distance qui la sépare de celle qui la précède et de celle qui la suit. Cela permettra aux rames de métro de se rapprocher beaucoup plus l’une de l’autre qu’actuellement. Elles pourront avancer ensemble, en respectant à tout moment une distance sécuritaire entre elles.

