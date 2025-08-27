Bientôt la fin des travaux sur le Ring entre Beersel et l’échangeur de Hal: “La chaussée a été rénovée de manière durable”

Les automobilistes pourront bientôt circuler normalement sur le ring de Bruxelles entre Beersel et l’échangeur de Hal: les derniers travaux d’asphaltage et de marquage auront lieu ce jeudi.

Les travaux d’entretien sur le ring de Bruxelles (R0) entre Beersel et l’échangeur de Hal, ainsi que sur l’autoroute A8 à Hal, sont presque terminés, a signalé mercredi l’agence flamande en charge des travaux (Wegen en Verkeer). Ces travaux avaient débuté le 1er août.

Les derniers travaux d’asphaltage et de marquage en direction de Bruxelles auront lieu jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la signalisation dans cette direction sera supprimée et la circulation en direction de Bruxelles disposera à nouveau de trois voies.

Vendredi, les déplacements vers Bruxelles seront à nouveau plus fluides. Mais la circulation en direction d’Ittre sera réduite à deux voies pendant une journée supplémentaire.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les derniers blocs de béton temporaires qui séparaient la circulation seront retirés. “Le retrait final de la signalisation est effectué délibérément durant une nuit de week-end, afin de disposer de plus de temps et d’espace pour déplacer temporairement toute la circulation sur une seule voie“, a précisé l’agence.

La chaussée de la R0 était usée sur 3.500 mètres dans les deux sens, avec des fissures, des bosses et des ornières dues au trafic intense des camions. “La chaussée a été rénovée de manière durable, l’asphalte existant a été fraisé sur 12 cm et remplacé par deux nouvelles couches d’asphalte avec un nouveau marquage. En parallèle, la largeur des voies et les voies d’entrée et de sortie ont été optimisées pour améliorer le confort de conduite et la sécurité routière“, explique la porte-parole de Wegen en Verkeer, Carla Cox.

