Alain Maron plaide pour un arrêt total du chantier du Métro 3

Selon le ministre sortant, même les travaux du tronçon sud doivent être arrêtés.

Depuis longtemps, on sait les écologistes réfractaires au projet de Métro 3, pour des questions budgétaires. Chaque année qui passe repousse en effet l’échéance de voir cette ligne arriver à son terme, et voit le cout du projet augmenter (exploser). Ce mardi matin dans les colonnes de Bruzz, Alain Maron, ministre sortant de l’Environnement redit son scepticisme sur l’aboutissement du projet et plaide même pour un arrêt pur et simple des travaux. En ce compris de la phase de transformation du pré-métro en métro qui relie la station Albert à la gare du Nord. C’est la phase du chantier qui est en cours et qui prévoit la démolition/reconstruction du Palais du Midi dans le quartier Stalingrad. “Nous n’avons tout simplement pas l’argent”, confie le ministre. 700 millions d’euros supplémentaires doivent en effet être trouvés pour cette phase.

“Pour moi, c’est la seule conclusion possible si l’on additionne tous les différents facteurs : le déficit budgétaire qui déraille, les coûts du métro qui ne cessent d’augmenter, Beliris qui alloue moins d’argent au métro et une grande incertitude sur la deuxième partie après les déclarations de Quintin”, explique Alain Maron. Le ministre fédéral en charge de Beliris plaidait pour une pause du projet, en attente d’un redressement budgétaire bruxellois.

Le ministre plaide pour un renforcement des moyens de transports de surface autour de Schaerbeek.

Il n’exclut toutefois pas le projet à l’avenir : “Mais il faudra alors que le financement soit complètement différent et que le gouvernement fédéral apporte une contribution beaucoup plus importante. Bruxelles n’a tout simplement pas les épaules financières pour un projet de cette envergure.”

“Un point pour Maron”

Une sortie d’Alain Maron saluée par… Benjamin Dalle, député bruxellois CD&V, qui se décrit comme grand défenseur du projet: “Un point pour Alain Maron. Quiconque le contredit doit démontrer comment Bruxelles paiera pour cela”, dit-il sur X.

Ik ben een groot voorstander van de metro in Brussel maar ⁦@alainmaron⁩ heeft een punt. Iedereen die hem tegenspreekt, moet aantonen hoe Brussel dit zal betalen. Het geld is er vandaag gewoon niet. En ook een PPS moet worden betaald. https://t.co/VOv3fzooZb — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) May 6, 2025

Près de 5 milliards

Il y a quelques semaines dans sa présentation devant le parlement, le ministre Bernard Quintin (MR) détaillait que Beliris a déjà versé 402,7 millions d’euros à la Stib au titre de préfinancement et 61,7 millions d’euros pour les études et les travaux de la gare du Nord. 51,8 millions d’euros doivent encore être transférés du fédéral vers la Région. En 2016, le montant initial du chantier avoisinait le milliard d’euros. Un budget qui n’a cessé de grimper depuis pour atteindre 1,5 milliard en 2020, puis 3,2 milliards en 2023. Si l’on ajoute à cela la deuxième partie du chantier, qui reliera Albert à la gare du Nord, le coût total du métro 3 devrait atteindre 4,7 milliards d’euros.

