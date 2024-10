Une différence de prix de plus en plus grande entre contrats d’énergie fixes et variables

Les prix du gaz et de l’électricité ont baissé en octobre par rapport au mois précédent, ressort-il des données publiées lundi par le régulateur fédéral de l’énergie Creg. Celui-ci invite dès lors les consommateurs à comparer leurs contrats avec les offres du moment. Un contrat variable peut s’avérer être l’option la plus intéressante.

Les fournisseurs d’énergie proposent deux types de contrat : un fixe qui bloque les tarifs durant une certaine période (généralement un an) et un variable avec lequel le tarif est adapté mensuellement ou trimestriellement selon l’évolution des prix du marché. La Creg a comparé les offres des fournisseurs en octobre et constaté une baisse générale des prix, mais cette tendance se révèle plus importante pour les contrats variables que pour les contrats fixes. “Le contrat fixe le moins cher pour le gaz est 37% plus cher que le contrat variable le moins cher”, a indiqué Laurent Jacquet, directeur de la Creg. “Les mois précédents, cette différence était de 20%.

Pour l’électricité, on constate une différence de 30% entre le fixe et le variable.” Laurent Jacquet invite donc les consommateurs à vérifier leurs contrats actuels. Si ces derniers ne figurent pas parmi les moins chers du marché, il peut être intéressant de passer à des formules variables. Selon le régulateur fédéral, la part des contrats fixes n’a cessé d’augmenter depuis la crise des prix de l’énergie en 2022 alors que les fournisseurs ont pratiquement cessé de proposer de telles formules durant un certain temps.

Entre 25 et 30% des ménages disposent actuellement d’un contrat fixe. La Creg note encore qu’aucune hausse significative des prix n’est attendue à court terme.

