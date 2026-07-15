Un gestionnaire de projet pour éviter les files trop longues à l’aéroport de Bruxelles

Un gestionnaire de projet, placé sous la coordination du Premier ministre Bart De Wever, contribuera à maintenir les temps d’attente à l’aéroport de Bruxelles-National à un niveau acceptable, a indiqué mercredi à la Chambre le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin.

Le ministre a une nouvelle fois été interrogé sur les délais d’attente parfois très longs auxquels sont confrontés les passagers à l’aéroport en raison des contrôles. Il a rappelé que ces problèmes ne sont pas nouveaux et qu’ils n’ont pas une cause unique. Ils résultent notamment d’une combinaison de facteurs: règles européennes, effectifs de la police aéronautique, mais aussi les capacités techniques de l’aéroport lui-même.

Des mesures ont déjà été prises. Ainsi, le ministre a annoncé en juin que tous les postes de contrôle seraient occupés au maximum par des policiers durant l’été, en particulier aux heures de pointe et lors des jours de très forte affluence. Par ailleurs, la formation de soixante agents spécialisés est en cours. Celle-ci devrait être achevée d’ici la fin de l’année et permettre un renforcement important des effectifs.

La mission du gestionnaire de projet consiste à réunir les différents acteurs concernés — Brussels Airport Company, la police fédérale, l’Office des étrangers, etc. — et à identifier les points de blocage nécessitant une réponse politique. “Il ne s’agit pas d’un gestionnaire de crise” a tenu à préciser Bernard Quintin. “Ce n’est peut-être pas le terme le plus approprié, mais il s’agit d’une sorte d’audit“, a-t-il complété, “où tous les acteurs sont réunis autour de la table afin de proposer des solutions claires, réalisables et assorties d’un calendrier“.

Le chef de projet devra également accompagner le déploiement progressif du système EES (Entry/Exit System), le nouveau système européen d’enregistrement aux frontières. Comme d’autres pays, la Belgique a reporté l’enregistrement des données biométriques des voyageurs non européens. Depuis plusieurs semaines, des tests sont menés à l’aéroport afin de permettre à cette catégorie de voyageurs d’utiliser les portiques automatiques (e-gates).

Belga