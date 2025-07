Un concours de graphisme pour imaginer les futurs billets en euros

La Banque centrale européenne a lancé mardi un concours public de graphisme pour imaginer ses futurs billets en euros, invitant les designers de toute l’Union européenne à y participer.

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a retenu deux thèmes possibles pour les futurs billets : “La culture européenne”, axé sur les espaces culturels communs et les personnalités européennes éminentes, et “Rivières et oiseaux”, portant sur la force et la diversité des écosystèmes naturels européens. En janvier, le Conseil des gouverneurs a en outre sélectionné des motifs pour illustrer les deux thèmes possibles.

Le concours s’adresse aux designers graphiques résidant dans l’UE et se déroulera en deux phases : une phase de candidature et une phase de proposition de projets. Les candidats seront d’abord évalués sur la base de leurs qualifications et de leurs réalisations. Les designers graphiques sélectionnés seront ensuite invités à participer à la deuxième phase et à soumettre leurs projets de graphisme. Un groupe d’experts indépendants, formant le jury du concours, évaluera les propositions et en sélectionnera jusqu’à cinq par thème.

Une fois le concours terminé, le public sera invité à donner son avis sur les projets sélectionnés. Le Conseil des gouverneurs devrait choisir le graphisme définitif d’ici à la fin de l’année 2026. Les nouveaux billets seront mis en circulation à la suite du processus de production qui s’étalera sur plusieurs années. “L’euro est plus qu’une monnaie, il symbolise l’unité et la diversité européennes. En organisant ce concours, nous invitons les designers graphiques de toute l’Europe à concevoir nos futurs billets de façon à ce que ceux-ci reflètent notre identité culturelle et notre patrimoine naturel communs“, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Les designers graphiques souhaitant participer au concours sont invités à soumettre leur candidature d’ici au 18 août 2025.

Avec Belga