Les ventes de climatiseurs en forte hausse cet été en Belgique

Les ventes de climatiseurs ont augmenté de 17 % cet été par rapport à l’été 2024, a indiqué Frixis, l’Union belge du Froid et du Conditionnement d’Air, mardi à Belga. Cette hausse est en grande partie due aux vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes ces dernières années.

Selon les chiffres de Frixis, les ventes de climatiseurs ont augmenté d’environ 17 % en juillet par rapport au même mois l’an dernier. “Cette tendance est conforme à celle de l’été 2022, qui a également été très chaud“, explique Herwig Coppens, président de Frixis. “L’année dernière, nous avons connu un été moins chaud, ce qui a également réduit la demande.” La plupart des climatiseurs peuvent aussi chauffer à l’heure actuelle et les installateurs en Belgique installent principalement des climatiseurs qui fonctionnent également comme une sorte de pompe à chaleur.

Daikin, leader européen des ventes de climatiseurs, a vu ses ventes tripler au cours des quinze dernières années en Belgique. “Les vagues de chaleur sont un facteur majeur de la hausse de la demande de climatiseurs“, souligne Sofie Sap, porte-parole de Daikin. Depuis la canicule de 2003, l’une des premières grandes vagues de chaleur en Europe, le besoin de climatiseurs est devenu beaucoup plus répandu dans les foyers. Mais cette demande croissante ne s’explique pas uniquement par le changement climatique, selon la porte-parole. La popularité du télétravail et la transition énergétique jouent également un rôle important. “L’airco est aussi une pompe à chaleur. Dans de nombreux pays, comme en Scandinavie, nous installons nos climatiseurs pour le chauffage“, poursuit Sofie Sap. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés comme alternative bas carbone pour le chauffage. Associés à des panneaux solaires, ils offrent une alternative économique. En Suède, Daikin a ainsi vu son marché multiplié par 1,5.

En Europe, les ventes de systèmes ont été multipliées par 1,75 au cours des quinze dernières années. Chez nos voisins du nord, les ventes ont même quadruplé.

Avec Belga