La librairie Le Rat Conteur emménagera dans le bâtiment de l’ex-Cook and Book

La librairie indépendante A Livre Ouvert – Le Rat Conteur va quitter ses anciens locaux de la rue Saint-Lambert et emménager dans le bâtiment qui abritait Cook and Book, à côté du Centre culturel Wolubilis. La décision a été approuvée ce lundi soir par le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet

La librairie A Livre Ouvert – Le Rat Conteur, va investir une partie des anciens bâtiments de Cook & Book, fermé en juin dernier. Elle occupera environ 400 mètres carrés, un peu plus que la surface actuelle à la rue Saint-Lambert, où elle officie depuis 40 ans. La commune, propriétaire des lieux, accordera des réductions de loyers.

Les travaux d’infrastructure débuteront début avril avec une ouverture prévue le 16 mai prochain.

Woluwe-Saint-Lambert avait annoncer vouloir rouvrir le site de l’ex-Cook & Book à l’été 2026, après remise en état et appel à candidatures pour de nouveaux commerces et services. Le site de la place du Temps Libre (1.400 m² répartis entre le bloc A, 860 m², et le bloc B, 589 m²) doit d’abord être remis à niveau. La commune entend aussi tirer les leçons du passé. “Plus question d’avoir un seul exploitant. Nous allons miser sur la diversité de commerces“, avait expliqué le bourgmestre Olivier Maingain. Objectif : redonner vie à ce lieu emblématique en associant restauration, culture et services aux familles, “tout en garantissant une gestion plus saine que par le passé“, conclut le maïeur.

Le bloc B sera en grande partie attribué à la bibliothèque du Temps Libre, qui souhaitait depuis longtemps s’agrandir. “Nous voulons faire de ce bloc un véritable lieu d’activités pour les jeunes“, a souligné le bourgmestre.

La faillite de l’enseigne Cook and Book, exploitée par la société Albert Food, avait été actée par le tribunal après des années de difficultés financières. La commune, qui réclamait plus de 500.000 euros d’arriérés, a récupéré ses locaux mais pas l’intégralité des créances.