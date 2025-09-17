L’avenir du bâtiment de l’ex-Cook & Book se précise: Woluwe-Saint-Lambert vise une réouverture à l’été 2026

Woluwe-Saint-Lambert veut rouvrir le site de l’ex-Cook & Book à l’été 2026, après remise en état et appel à candidatures pour de nouveaux commerces et services.

L’avenir du bâtiment de Woluwe-Saint-Lambert qui abritait le célèbre complexe culturel et gastronomique Cook and Book, fermé après la faillite de son exploitant en juin, a été discuté lors du conseil communal jeudi soir. La commune, propriétaire des lieux, espère une réouverture à l’été 2026, mais plusieurs étapes restent à franchir.

Le site de la place du Temps Libre (1.400 m² répartis entre le bloc A, 860 m², et le bloc B, 589 m²) doit d’abord être remis à niveau. “Nous avons constaté une usure locative et mais aussi une intention de nuire : certains câbles ont été coupés à ras des murs“, a indiqué le bourgmestre Olivier Maingain (Li.Bres). La remise en état est estimée à 250.000 euros.

La commune entend aussi tirer les leçons du passé. “Plus question d’avoir un seul exploitant. Nous allons miser sur la diversité de commerces“, a confirmé Olivier Maingain. Le bloc A, côté cours Paul-Henri Spaak, accueillera à la fois un établissement horeca et une librairie, des discussions étant en cours avec plusieurs candidats.

Le bloc B sera en grande partie attribué à la bibliothèque du Temps Libre, qui souhaitait depuis longtemps s’agrandir. “Nous voulons faire de ce bloc un véritable lieu d’activités pour les jeunes“, a souligné le bourgmestre.

La faillite de l’enseigne Cook and Book, exploitée par la société Albert Food, avait été actée par le tribunal après des années de difficultés financières. La commune, qui réclamait plus de 500.000 euros d’arriérés, a récupéré ses locaux mais pas l’intégralité des créances.

Si les travaux et procédures administratives se déroulent sans heurts, un nouvel appel à candidatures sera lancé en 2026. Objectif : redonner vie à ce lieu emblématique en associant restauration, culture et services aux familles, “tout en garantissant une gestion plus saine que par le passé“, conclut le maïeur.

Belga – Photo : Belga Image