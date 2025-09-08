Les nouveaux Delhaize ne compenseront pas les emplois perdus chez Cora, dénonce le SETCa

Malgré l’annonce de l’ouverture de sept supermarchés Delhaize en lieu et place des enseignes Cora, le syndicat socialiste SETCa rappelle lundi que cela ne suffira pas à compenser les 1.500 pertes d’emplois prévues. Il dénonce également le régime de franchise sous lequel opèreront les nouvelles enseignes Delhaize.

“On parle de la création de 300 emplois, là où ce sont 1.500 emplois qui seront supprimés au 31 janvier 2026“, dénonce le SETCa. “Dans les faits, il s’agira de magasins franchisés, c’est-à-dire appartenant à la plus mauvaise des commissions paritaires du commerce. Les travailleurs Cora n’auront aucune priorité d’accès à ces postes de travail. C’est une solution extrêmement partielle pour ceux qui pourront y accéder.”

La chaîne de supermarchés Delhaize a annoncé lundi l’ouverture de sept nouveaux points de vente au début de l’année prochaine. Ils seront implantés à Anderlecht, Woluwe-Saint-Lambert, La Louvière, Châtelineau, Hornu, Rocourt et Messancy, sur les sites des anciens hypermarchés Cora, et exploités par des partenaires franchisés.

Chaque magasin disposera d’environ 2.000 m² de surface de vente et proposera “l’expérience Delhaize complète“, incluant l’ensemble des concepts commerciaux de l’enseigne ainsi qu’un point de retrait e-commerce (Collect). Sept magasins Dreamland ouvriront également leurs portes dans les centres commerciaux actuellement occupés par Cora.

