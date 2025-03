Les Bruxellois de Permafungi lèvent près de 2 millions pour produire des emballages biodégradables

Permafungi compte aujourd’hui 12 salariés.

L’entreprise bruxelloise Permafungi annonce la levée de 1,75 millions d’euros dans le cadre de ses activités. La coopérative a commencé à recycler le marc de café afin de produire des champignons pleurotes. Elle souhaite désormais devenir le premier producteur de myco-matériaux en Europe, notamment via la production d’emballages circulaires et biodégradables pour remplacer le polystyrène, indique-t-elle dans un communiqué.

Permafungi collabore avec le monde du champignon pour rendre les villes plus résilientes face aux grands défis de demain. L’entreprise pionnière en économie circulaire à Bruxelles s’est ainsi fixée comme objectif de devenir le premier producteur de myco-matériaux en Europe, notamment via la production d’emballages circulaires et biodégradables pour remplacer le polystyrène (ou frigolite).

SA et finance&invest.brussels investissent ainsi dans le projet : “Je suis très heureux que ces deux partenaires entrent dans le capital et je suis convaincu de l’évolution positive que cette nouvelle étape annonce pour Permafungi“, indique Julien Jacquet, CEO de Permafungi.

“C’est d’abord un momentum puisqu’en 2030, le packaging non circulaire sera interdit selon une nouvelle loi européennne”, explique Julien Jacquet. “Je pense que de plus en plus de gens veulent des produits qui respectent la nature et locaux”.

Les fonds levés serviront d’abord à finaliser la nouvelle usine de Permafungi à Forest, précise l’entreprise : “Avec une surface de 1400 mètres carrés, la plus grande chaîne de production de myco-matériaux d’Europe permettra de réutiliser chaque mois 10 tonnes de déchets organiques secs (sciure, copeaux, paille) pour produire à terme 100 mètres cubes d’emballages circulaires et biodégradables“. Les fonds permettront également de développer les partenariats commerciaux et de continuer à innover dans le domaine du mycélium.

Permafungi compte aujourd’hui 12 salariés. “L’idée c’est de faire grandir cette équipe dans un nouveau site tout en restant à Bruxelles”, ajoute Julien Jacquet.

Rédaction