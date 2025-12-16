Le groupe flamand Heylen en pole position pour récupérer le site d’Audi Brussels
Le groupe flamand Heylen Warehouses est en cours de processus de vérification préalable à l’acquisition du site d’Audi Brussels, indique la direction de l’usine à L’Echo, dans son édition de mardi. AG Real Estate pourrait également être impliqué.
Le site de plus de 50 hectares pourrait être acquis par Heylen Warehouses, la division d’immobilier logistique du groupe flamand Heylen. C’est ce qu’apprend L’Echo auprès d’Audi. “Nous pouvons confirmer que la due diligence (processus d’audit avant acquisition, NDLR)”, indique le directeur de la communication d’Audi Brussels, Peter D’hoore. Aucun commentaire sur le fait que d’autres parties pourraient, ou non, encore être dans la course pour le rachat, ni sur le timing d’une potentielle vente.
Heylen Warehouses est une entité du groupe familial du même nom, fondé en 2001 par Win Heylen. Heylen Group emploie environ 3.200 personnes dans plus de 40 sociétés actives dans des secteurs aussi divers que l’énergie, la technologie, la nourriture, l’événementiel ou les cuisines.
La société est un partenaire privilégié d’AG Real Estate (AG RE), branche immobilière d’AG Insurance. À bonne source, il semblerait qu’AG RE pourrait ainsi prendre part au rachat et au redéveloppement de l’ancien site Audi.
