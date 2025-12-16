Le groupe flamand Heylen en pole position pour récupérer le site d’Audi Brussels

Heylen Group emploie environ 3.200 personnes dans plus de 40 sociétés.

Le groupe flamand Heylen Warehouses est en cours de processus de vérification préalable à l’acquisition du site d’Audi Brussels, indique la direction de l’usine à L’Echo, dans son édition de mardi. AG Real Estate pourrait également être impliqué.

Le site de plus de 50 hectares pourrait être acquis par Heylen Warehouses, la division d’immobilier logistique du groupe flamand Heylen. C’est ce qu’apprend L’Echo auprès d’Audi. “Nous pouvons confirmer que la due diligence (processus d’audit avant acquisition, NDLR)”, indique le directeur de la communication d’Audi Brussels, Peter D’hoore. Aucun commentaire sur le fait que d’autres parties pourraient, ou non, encore être dans la course pour le rachat, ni sur le timing d’une potentielle vente.