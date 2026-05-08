Le gouvernement bruxellois lance la procédure de remplacement de la direction générale d’Actiris

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce vendredi les descriptions de fonction ainsi que la composition de la commission de sélection pour les postes de directeur général et de directeur général adjoint d’Actiris, sur proposition des ministres Laurent Hublet et Dirk De Smedt.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la transition engagée au sein de l’organisme public de l’emploi. Deux directeurs assurent actuellement la gestion quotidienne afin de garantir la continuité des services aux chercheurs d’emploi, en attendant la désignation d’une nouvelle direction.

Le gouvernement souhaite mettre en place une procédure de recrutement présentée comme “transparente et ambitieuse”, alors qu’Actiris devra accompagner les importantes transformations du marché du travail bruxellois. L’objectif affiché est d’atteindre un taux d’emploi de 70 % d’ici 2030 et de renforcer l’insertion durable des chercheurs d’emploi.

Parmi les priorités évoquées figurent notamment le recours à l’intelligence artificielle pour améliorer la mise en relation entre offres d’emploi et candidats, ainsi qu’un ancrage territorial renforcé. La future direction participera également à l’élaboration du prochain contrat de gestion d’Actiris, dans un contexte budgétaire contraint.

Les ministres Laurent Hublet et Dirk De Smedt soulignent leur volonté de doter Actiris d’une direction capable de piloter l’institution tout en contribuant aux évolutions du marché de l’emploi bruxellois.

Pour rappel, l’ancienne directrice générale d’Actiris Cristina Amboldi avait présenté sa démission il y a plusieurs semaines, dénonçant un manque de considération pour la haute fonction publique… avant de rejoindre le cabinet du ministre-président bruxellois Boris Dilliès.

> Cristina Amboldi, ex-directrice générale d’Actiris, rejoint le cabinet de Boris Dilliès

Rédaction