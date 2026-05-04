Cristina Amboldi, ex-directrice générale d’Actiris, rejoint le cabinet de Boris Dilliès

L’ex-directrice générale d’Actiris, Cristina Amboldi, a rejoint lundi le cabinet du ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR), en tant que conseillère en charge de la formation professionnelle, a indiqué celui-ci lundi après-midi.

Mme Amboldi, avait présenté sa lettre de démission au ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Économie, Laurent Hublet (Les Engagés), à la fin du mois de mars dernier. Elle avait alors pointé l’absence de cadre de travail adéquat pour poursuivre sa mission et dénoncé un manque d’écoute et de considération du monde politique pour la haute fonction publique.

En 2021, Cristina Amboldi s’était classée en première position à l’issue de la procédure de recrutement pour la direction générale d’Actiris. Elle avait été suivie par Olivia P’tito, directrice générale de Bruxelles Formation, aujourd’hui bourgmestre de Koekelberg. En février 2022, cette dernière s’était tournée vers le Conseil d’État, estimant que la procédure avait manqué d’impartialité.

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La haute juridiction lui avait donné raison et avait annulé la nomination de Cristina Amboldi en juin 2025. Il était reproché à Mme Amboldi, ancienne cheffe de cabinet adjointe du ministre bruxellois de l’Emploi de l’époque, Bernard Clerfayt, d’avoir eu accès aux documents de la procédure de sélection avant les autres candidats. Elle a finalement été désignée en novembre dernier comme dirigeante temporaire pour un mandat de six mois renouvelable.

Depuis lundi, Mme Amboldi est active au sein du cabinet Dilliès.

“Face à des objectifs ambitieux en matière d’emploi et de formation professionnelle — notamment atteindre un taux d’emploi de 70% à Bruxelles — il est essentiel de s’entourer des meilleurs profils. Cristina Amboldi dispose, grâce à son expérience, d’une excellente connaissance des dossiers techniques et d’une expertise approfondie des enjeux liés à l’emploi et à la formation professionnelle”, a commenté brièvement le cabinet du ministre-président bruxellois.

Belga – Photo : Belga Image