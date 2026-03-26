Laurent Hublet justifie les coupes budgétaires chez Hub.brussels : “A un moment donné, on doit faire des efforts”

Laurent Hublet, le ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Economie (Les Engagés), était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Alors que Boris Dilliès, le ministre-président bruxellois, affiche sa volonté de “remettre Bruxelles sur la scène internationale“, son gouvernement envisage de réduire de deux tiers les moyens alloués au budget international de hub.brussels, destiné à promouvoir les entreprises bruxelloises à l’étranger.

Dans notre émission Bonjour Bruxelles, Laurent Hublet, ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Economie, assume cette décision. “Il y a un accord de gouvernement qui a prévu des économies sur le réseau international, le Hub. C’est une responsabilité de notre ministre-président et effectivement, il y a des efforts qui sont faits dans ce cadre-là. Ce ne sont pas des efforts faits de gaieté de coeur, par personne. Mais on paye 500 millions d’euros de charges d’intérêt. Si les taux d’intérêt augmentent de 1% dans les semaines qui viennent – ce qui est tout à fait possible – c’est 150 millions d’euros qu’on va payer en plus. A un moment donné, on doit faire des efforts“, explique-t-il.

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Selon La Libre, les 33 bureaux de Hub.brussels à l’étranger sont même menacés par les coupes budgétaires. Cela signifie que des antennes seront fermées et que certaines entreprises bruxelloises ne pourront peut-être pas décrocher des contrats qu’elles auraient pu avoir. “On va aider les entreprises bruxelloises à se développer à Bruxelles et à grandir depuis Bruxelles, on en a besoin. On a besoin qu’elles exportent vers la Flandre, la Wallonie et les pays proches. Je ne suis pas certain que l’exportation vers Cuba était une priorité aujourd’hui”, justifie Laurent Hublet.

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Rédaction