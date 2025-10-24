Delhaize sanctionné pour avoir facturé des “produits fantômes”

Une enquête avait été ouverte après le signalement du problème dans une émission de consommation de la VRT Radio 2. Il s’était avéré que, durant plusieurs mois, des produits que les clients n’avaient pas achetés apparaissaient sur leurs tickets de caisse. À la suite d’une mise à jour d’un logiciel, les caisses enregistreuses avaient commencé à scanner non seulement les codes-barres, mais aussi les codes QR présents sur certains produits. Une dizaine d’entre eux étaient concernés.

Delhaize va dès lors faire l’objet d’une sanction financière. L’entreprise ne souhaite pas communiquer le montant exact de cette sanction. “Il s’agit d’une somme importante”, a toutefois précisé le porte-parole Roel Dekelver. La chaine de supermarchés ne fera pas appel de la mesure. “Delhaize accorde une grande importance à la confiance de ses clients ainsi qu’à l’exactitude et à la transparence de ses prix“, ajoute le porte-parole. L’entreprise “a donc travaillé d’arrache-pied, en collaboration avec les magasins et les exploitants, à la mise en œuvre d’une solution visant à éviter que des erreurs liées aux codes des produits ne se reproduisent à l’avenir.”