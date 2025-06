Déclaration d’impôt : “Il faut faire attention à la fiscalité qui concerne les parents”, alerte la Ligue des familles

C’est le moment de remplir sa déclaration d’impôt, une période qui peut s’avérer compliquée. Malgré l’existence de la déclaration simplifiée, il subsiste des subtilités, notamment en ce qui concerne la garde des enfants. Madeleine Guyot, directrice de la Ligue des familles, était l’invitée du 12h30.

Des erreurs peuvent se glisser dans la déclaration simplifiée, notamment au niveau des frais de garde. “De manière générale, il faut faire attention à la fiscalité qui concerne les parents. C’est souvent un dédale dans lequel ils ne se retrouvent pas”, explique Madeleine Guyot, directrice de la Ligue des familles.

La Ligue des familles souhaite alerter sur les réductions d’impôts liées aux frais de garde : “Il s’agit de situations où des parents confient leur enfant soit à une crèche, soit à une garderie scolaire, soit à des stages de foot, etc. En réalité, les parents peuvent récupérer une somme importante via une déduction d’impôt, jusqu’à 45 %, avec un plafond journalier de 16,40 euros par enfant et par jour, pour les enfants de moins de 14 ans”, précise Madeleine Guyot.

La Ligue des familles considère qu’il existe deux pièges principaux. Premièrement, les organismes de garde doivent transmettre au SPF Finances les informations concernant les parents, afin qu’elles soient reprises dans la déclaration simplifiée. Or, certains organismes ont déclaré ne pas disposer des moyens logistiques nécessaires pour envoyer ces données au SPF Finances.

Le deuxième piège concerne les parents séparés ou les cohabitants de fait. La situation de séparation n’est pas toujours prise en compte par les organismes publics. En ce qui concerne les frais de garde, il est parfois difficile d’identifier le parent qui a droit à la réduction fiscale. Il faut que le parent qui a fiscalement l’enfant à charge soit clairement identifié, ou que soit explicitement mentionné le parent ayant payé les frais de garde.

Des situations familiales particulières ne sont donc pas toujours bien prises en compte par le SPF Finances dans les déclarations simplifiées. La Ligue des familles invite les personnes concernées par ces cas particuliers à bien relire leur déclaration d’impôt.