De moins en moins de travailleurs attendent l’été pour prendre leurs congés

Avant l’entame des vacances d’été, 54% des travailleurs belges avaient déjà pris au moins un jour de congé légal en 2025, ressort-il de chiffres publiés mercredi par Acerta. D’après le fournisseur de services RH, il s’agit du taux le plus élevé des cinq dernières années.

Au cours des six premiers mois de l’année, les travailleurs belges ont ainsi consacré 3,36% de leurs heures de travail à des vacances, selon les chiffres d’Acerta, basés sur les données de 461.000 travailleurs en service auprès de plus de 32.000 employeurs.

“D’une part, ce pic record s’explique par le beau printemps que nous avons connu en Belgique. Les travailleurs ont décidé (parfois à la dernière minute) de prendre un ou plusieurs jours de congé pour profiter du beau temps“, explique Laura Couchard, experte en matière de congés chez Acerta. “D’autre part, une tendance plus globale semble également se dessiner : les travailleurs sont de plus en plus nombreux à prendre leurs grandes vacances dès le mois de mai ou de juin, par exemple. Ils peuvent alors faire un plus grand voyage hors saison, et profiter ainsi de prix plus avantageux et éviter les foules de touristes sur leur lieu de vacances.“

Selon Acerta, ce phénomène peut en outre être expliqué par le fait que les travailleurs, tout comme les employeurs, accordent de plus en plus d’importance à la déconnexion et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Avec Belga