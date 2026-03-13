Construire le Bruxelles de demain: rencontre avec Lisa De Visscher, la nouvelle Maître Architecte de la Région

Elle est entrée en fonction au mois de décembre : pour la toute première fois, c’est une femme qui occupe la fonction de maître-architecte ou bouwmeester, en Région bruxelloise. Au terme d’un long processus, c’est Lisa De Visscher qui a été désignée. Cette architecte d’origine gantoise a désormais en main la gestion de la cohérence architecturale à Bruxelles.

■ Hors Cadre signé Arnaud Bruckner, Morgane Van Hoobrouck, Laurence Paciarelli, Luca Michiels

Lisa De Visscher a été désignée en novembre par le gouvernement bruxellois en affaires courantes pour succéder à Kristiaan Borret qui a quitté ses fonctions en septembre dernier, a annoncé la secrétaire d’État en charge du Patrimoine Ans Persoons (vooruit). La nomination d’une nouvelle Bouwmeester Maître Architecte marque une étape cruciale pour le développement urbanistique de la Région bruxelloise et pour la qualité architecturale des futurs projets de construction dans la capitale.

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Le mandat du précédent BMA, Kristiaan Borret, qui avait été prolongé à deux reprises par le gouvernement en affaires courantes, avait officiellement pris fin le 31 août dernier. Pendant plusieurs mois, Bruxelles ne disposait plus de maître architecte. Une absence qui commençait à peser lourdement et bloquait 16 grands projets de construction bloqués en raison de l’absence d’avis du Bouwmeester-Maître Architecte (BMA).

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