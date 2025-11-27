Une nouvelle Maître Architecte désignée pour la Région bruxelloise

La Région bruxelloise a désormais une nouvelle Bouwmeester – Maître Architecte (BMA).

Lisa De Visscher a été désignée jeudi par le gouvernement bruxellois en affaires courantes pour succéder à Kristiaan Borret qui a quitté ses fonctions en septembre dernier, a annoncé la secrétaire d’État en charge du Patrimoine Ans Persoons (vooruit).

La nomination d’une nouvelle Bouwmeester Maître Architecte marque une étape cruciale pour le développement urbanistique de la Région bruxelloise et pour la qualité architecturale des futurs projets de construction dans la capitale.

Le mandat du précédent BMA, Kristiaan Borret, qui avait été prolongé à deux reprises par le gouvernement en affaires courantes, a officiellement pris fin le 31 août dernier.

À la fin du mois de juin dernier, la procédure publique de nomination du futur Maître-Architecte bruxellois avait été finalisée et le jury avait procédé à la désignation de la lauréate. Lisa De Visscher s’est révélée être la candidate la plus compétente selon tous les critères d’évaluation de la procédure, d’après la secrétaire d’État.

Mme Persoons a tenu à préciser que le gouvernement en affaires courantes avait décidé de “désormais procéder à la nomination de la nouvelle BMA, faute de quoi la Région s’exposerait à des conséquences juridiques et économiques. Cette décision s’appuie sur deux avis juridiques qui confirment que l’exécutif en affaires courantes est habilité à procéder à la nomination de cette fonction de Maitre-Architecte. En outre, l’Inspection des Finances avait également émis un avis favorable concernant la nomination d’un nouveau BMA dans le cadre de ces affaires courantes“.

Dans la pratique, toute demande de permis pour une superficie supérieure à 5.000 mètres carrés doit faire l’objet d’un avis du BMA. En l’absence de cet avis, les permis octroyés pourraient donc être considérés comme illégaux ou non-conformes aux procédures prévues par le COBAT.

