Soft Power Sauvage : une exposition sur le rôle du Bouwmeester Maître Architecte à Bruxelles

L’exposition “Soft Power Sauvage”, présentée à la Brasserie de la Senne du 29 janvier au 1er février, met en lumière le travail du Bouwmeester Maître Architecte (BMA) de la Région de Bruxelles-Capitale.

À travers cinq thématiques, l’exposition explore les projets, outils et récits qui ont contribué à façonner une culture architecturale exigeante, fondée sur le dialogue, les concours et une gouvernance dite “douce“.

Installée pendant quatre jours dans les espaces de la Brasserie de la Senne, à Tour & Taxis, l’exposition se présente dans une version adaptée qui veut illustrer concrètement la manière dont le BMA a accompagné la transformation du territoire bruxellois au cours des dernières années.

Cette rétrospective intervient à un moment charnière pour l’institution, alors que le poste de Bouwmeester Maître Architecte vient d’être confié à Lisa De Visscher. Elle succède à Kristiaan Borret, dont le mandat s’est achevé à l’automne 2025, après une décennie de travail marquée par une approche collaborative entre pouvoirs publics, architectes et citoyens.

“Soft Power Sauvage” propose ainsi de rendre visibles les pratiques et les principes qui ont guidé cette politique architecturale régionale, tout en ouvrant la réflexion sur ses défis futurs.

■ Reportage de Valentine Rolus, Jill Tassin et Stéphanie Mira