“Cherchons la logique” : la 6e primaire finalement exclue de la gratuité scolaire à la rentrée

Après plusieurs annonces successives ces derniers mois, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est revenu ce lundi sur une mesure pourtant votée par décret, suscitant l’incompréhension de la Ligue des familles.

La gratuité des fournitures scolaires ne sera finalement pas étendue aux élèves de 6e primaire à la rentrée prochaine. Initialement, le gouvernement avait supprimé le dispositif de gratuité généralisée, le remplaçant par une aide ciblée pour les familles les plus démunies. Quelques semaines plus tard, il avait opéré un virage à 180 degrés en annonçant l’extension de la gratuité à toutes les années du primaire, avec toutefois un budget par élève divisé par trois. Dernier revirement en date ce lundi : seules les classes de 4e et 5e primaire bénéficieront du dispositif à la rentrée 2026, tandis que les élèves de 6e devront attendre 2027.

Pour la Ligue des familles, cette décision créé une situation difficile à comprendre pour les parents : “Avec autant de changements en quatre mois à peine, ça devient compliqué, pour les familles, de comprendre à quoi elles auront droit”, commente Madeleine Guyot, Directrice générale de la Ligue des familles, par voie de communiqué.

Si celle-ci se réjouit de la gratuité pour les 4e et 5e primaires, elle s’inquiète de la division par trois du budget par élève et de la manière dont les écoles assureront la distribution des fournitures. Elle déploré également l’incohérence pour les familles ayant des enfants en 4e et en 6e primaire : “Des parents qui ont des enfants en 4e et en 6e primaire recevront les fournitures pour l’un, mais devront les payer pour l’autre. Cherchons la logique…”

L’association réclame un accompagnement clair pour les directions d’école et le rétablissement du contrôle des frais scolaires, suspendu l’an dernier, afin de garantir l’application correcte des droits des parents. Enfin, la Ligue des familles appelle à l’extension la plus rapide possible de la distribution des fournitures scolaires jusqu’en fin de primaire, puis en secondaire, rappelant que “la rentrée scolaire est un moment très coûteux pour les familles”.

Au-delà de cette décision sur la gratuité, le gouvernement a également annoncé d’autres mesures d’accompagnement pour limiter l’impact des économies dans l’enseignement. Parmi elles : la protection des enseignants temporaires menacés de perte d’heures, la réduction progressive de deux périodes hebdomadaires pour les jeunes enseignants, et l’étalement des économies au sein de la Cellule de soutien et d’accompagnement (CSA) sur deux ans. De plus, dans l’enseignement supérieur, un nouveau régime de minerval progressif, basé sur quatre catégories de revenus, sera mis en place, dès la rentrée académique 2026-2027.

Rédaction avec Belga