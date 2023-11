Brussels Airlines a réalisé le troisième trimestre le plus rentable de son histoire

Le chiffre d’affaires de Brussels Airlines a augmenté de 10% et atteint 478 millions d’euros au troisième trimestre, contre 436 millions à la même période l’année dernière, rapporte la compagnie aérienne jeudi. Il s’agit de l’été le plus rentable de son histoire.

L’ebit (résultat avant intérêts et taxes) ajusté s’est lui élevé à 72 millions d’euros, soit une amélioration de 21 millions d’euros (+41%) par rapport à l’été 2022 qui avait déjà établi un record. Entre juillet et septembre, la compagnie a transporté 2,4 millions de passagers sur un total de près de 18.000 vols, avec un taux de remplissage de 85,2%.

Brussels Airlines ajoute avoir été en mesure de garder les coûts sous contrôle malgré l’augmentation des prix du carburant, l’inflation générale et la fermeture temporaire de l’espace aérien du Niger. La situation politique dans ce pays d’Afrique occidentale lui coûtera environ 4 millions d’euros, prévoit la compagnie.

La filiale de Lufthansa prévoit désormais d’atteindre des résultats annuels record en 2023 et vise le seuil de rentabilité au quatrième trimestre. La capacité globale était encore inférieure de 15% aux niveaux d’avant la pandémie et une rentabilité solide permettra à la compagnie de continuer à combler cet écart, explique-t-elle.

Brussels Airlines compte recruter environ 360 nouveaux employés en 2024.

Lufthansa augmente son bénéfice

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansan – qui regroupe, outre Lufthansa, les compagnies Austrian, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings – a dégagé un bénéfice au troisième trimestre en hausse de 47% sur un an à 1,2 milliard d’euros, grâce à la hausse de la demande et à celle du prix des billets.

Lufthansa a dégagé un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros, en hausse de 8% sur un an, ce qui en fait “le trimestre le plus solide de son histoire en termes de ventes”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Cette augmentation est principalement attribuable à la combinaison d’une forte demande, d’une plus grande capacité offerte et de prix moyens toujours élevés” a expliqué le communiqué. Les prix ont augmenté de 2% par rapport à la même période l’an dernier a précisé Dennis Weber, responsable des relations avec les investisseurs chez Lufthansa, lors d’une conférence téléphonique. Les prix sont donc un quart plus cher qu’en 2019 à la même période et ont atteint un record, d’après le communiqué.