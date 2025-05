Une exposition sur les loisirs bruxellois de l’entre-deux-guerres à la Maison Autrique

À l’occasion des 100 ans du mouvement Art déco, la Maison Autrique – située à Schaerbeek et conçue par Victor Horta – invite le public à plonger dans “l’univers effervescent des loisirs bruxellois” pendant la période de l’entre-deux-guerres avec l’exposition “Loisirs-Plezier Brussels 1920-1940”, visible jusqu’au 12 avril 2026.

Photographies, magazines, affiches, plaques émaillées et autres objets retracent cette période autour de neuf thématiques différentes. Parmi ces dernières, on retrouve “la découverte de la vitesse automobile et des premières excursions aériennes, la croissance du tourisme, l’entrée en scène du cinéma parlant, le miracle de la radio qui envahit la maison, les clubs de jazz, cabarets et music-halls, ou encore le sport qui devient un art de vivre populaire”, détaille la commissaire de l’exposition, Cristina Marchi.

“À cette époque, les Bruxellois ne sont pas conscients de vivre alors un intermède”, souligne la Maison Autrique. Bien au contraire, ils souhaitent “rattraper le temps perdu, se jettent follement dans la vie, avides de divertissements, de douceur de vivre et de bien-être.”

La Maison Autrique propose aux curieux d’accéder à l’atmosphère de la vie bruxelloise de l’époque, en mettant un coup de projecteur sur des graphistes et illustrateurs, des firmes et des produits bruxellois et belges “qui vous étonneront par leur inventivité et leur modernité”, promet l’institution.

Au programme, les affichistes Leo Marfurt et Francis Delamare, le graphiste Lucien De Roeck, les illustrateurs Peter De Greef et Mark Severin, mais aussi René Magritte ou encore les artistes Hubert Dupond et Joseph Van den Bergh.

L’exposition est accessible du mercredi au dimanche, de 12h00 à 18h00 (dernière admission à 17h30), et fermée les jours fériés. Cette maison, située chaussée de Haecht à Schaerbeek, est l’une des premières demeures que Victor Horta construit à Bruxelles, à la demande de son ami Eugène Autrique qui s’y installera avec sa famille.

Belga